Anzeige

3sat zeigt den österreichischen Fernseh-Krimi „Kreuz des Südens“ heute in deutscher Erstausstrahlung.

In dem Krimi „Kreuz des Südens“ nimmt die Dorfbevölkerung eines kleinen beschaulichen Ortes im Burgenland Polizist Tommy Wehrschitz nicht gerade mit offenen Armen auf. Der will sich in der Heimat seines Vaters nach einem traumatischen, aus dem Ruder gelaufenen Einsatz eine Auszeit gönnen.

Die Einzigen, die ihm mit weniger Feindseligkeit begegnen, sind Greißlerin Eva (Franziska Weisz) und die Nachbarin Traude (Maria Urban). Als im gastierenden Zirkus ein schrecklicher Unfall geschieht, ist es mit der Ruhe für den Polizisten vorbei. Feuerwehrhauptmann Fenninger wird dabei getötet. Schon bald deutet einiges darauf hin, dass der Unfall einigen Dorfbewohnern sehr gelegen kommt.

Hinter der Fassade des friedlichen Dorfes tun sich Abgründe auf, die mit Rache, Hass und Vergeltung – und nicht zuletzt auch mit Tommys eigener Familiengeschichte – zu tun haben.

An der Seite von Andreas Lust spielen Franziska Weisz als Greißlerin, Lukas Resetarits als Bürgermeister, Maria Urban als Nachbarin Traude, Michael Fuith als Wirt sowie unter anderen Harry Lampl, Alexander Jagsch, Max Mayer, Peter Raffalt und Tina Posch. Regie führte Barbara Eder, die auch gemeinsam mit Ivo Schneider für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

„Kreuz des Südens“ läuft diesen Dienstag, um 20.15 Uhr, auf 3sat.

Quelle: 3sat