Kultserien-Alarm! „Drei Engel für Charlie“ ab heute wieder bei One

Deutschland wartet momentan sehnlich auf die Öffnung der Friseursalons. Dass die westliche Welt aber schon ganze Jahre mit absurden Frisuren ausgehalten hat, beweist nichts eindrucksvoller als die Originalversion der Krimireihe „Drei Engel für Charlie“.

Von 1976-1981 waren Mittelscheitel und Dauerwelle Trumpf. Das lag primär an einer US-Serie, die drei der größten Schönheitsköniginnen der späten 70er versammelte: Kate Jackson, Farrah Fawcett und Jaclyn Smith spielen in der Krimi-Kultserie „Drei Engel für Charlie“ das wohl attraktivste Privatdetektivinnen-Trio in Los Angeles, wenn nicht gar in der Geschichte des Fernsehens.

Auftraggeber Charlie erscheint nur in Gestalt eines vorsintflutlichen Lautsprechers. Viel charmanter als in der späteren Neuverfilmung fürs Kino waren die unglaublich viele Gaststars: Kim Basinger, Tom Selleck, Horst Buchholz, Timothy Dalton, Jamie Lee Curtis und so weiter – manche sind durch Wallehaare oder Schnubbi kaum zu erkennen.

„Drei Engel für Charlie“ startet am Donnerstag um 17.30 Uhr auf One mit Folge eins. Ab Freitag geht es mit Episode zwei und im Folgenden werktäglich um 17.50 Uhr weiter.[bey/dpa]