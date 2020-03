Kurzfristiger Kandidaten-Wechsel bei „Schlag den Star“

Cathy Hummels fällt aus: Aufgrund eines Corona-Falls musste schnell ein neuer Gegner für die Influencerin Dagi Bee her.

Da es in der Familie der Frau von Fußballprofi Mats Hummels einen Corona-Fall gibt, tritt heute Abend Jasmin Wagner alias Blümchen an ihrer Stelle an.

In bis zu 15 Runden werden die beiden gegeneinander antreten. Elton führt, wie gewohnt bei „Schlag den Star“, durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein.

„Schlag den Star“ läuft diesen Samstag, 21. März, um 20.15 Uhr live auf ProSieben.