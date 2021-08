„Let the music play“ – Remake von „Hast du Töne“ bald in Sat.1

Anzeige

„Let the music play – Das Hit Quiz“ startet schon nächste Woche in Sat.1. In der Neuauflage von „Hast du Töne?“ dreht sich alles um das Erraten von Songs.

Bei „Let the music play – Das Hit Quiz“ dreht sich alles darum, Songs zu erraten. Wem genügt beispielsweise ein einziger Ton, um „Y.M.C.A.“ zu erkennen? Und wer errät Robbie Williams Hymne „Let Me Entertain You“ am schnellsten? Auch „Sex Bomb“ in der Metal-Version dürfte überraschen.

Neuauflage von „Hast du Töne?“

Bereits nächsten Montag, 9. August, feiert Amiaz Habtu das musikalische Debüt der Show. Außerdem verspricht der Moderator und Musiker: „Bei uns ist Feierabendparty angesagt! In jeder Sendung bekommen wir live gespielte Hits und längst vergessene Classics auf die Ohren, mit denen man persönliche Erinnerungen verbindet und die Emotion pur auslösen.“

Sat.1 zeigt die Neuauflage der Kult-Show „Hast du Töne?“ täglich von Montag bis Freitag um 19 Uhr.

10.000 Euro Gewinn

„Poker Face“ bis „Highway to Hell“ und „My Way“ bis „Waka Waka“: In jeder Folge rätseln drei musikbegeisterte Kandidaten und Kandidatinnen über Songtitel aus den 50ern bis hin zu aktuellen Charthits. Wer nach fünf Quiz-Runden die meisten Songs richtig errät, spielt dann im Finale um bis zu 10.000 Euro.

Die Ersten bei „Let the music play“:

Montag: Holger (27, Karlsruhe), Ines (38, Ratingen), Dino (41, Langenfeld)

Holger (27, Karlsruhe), Ines (38, Ratingen), Dino (41, Langenfeld) Dienstag: Alexander (34, Sölden), Susanne (52, Bergisch Gladbach), Oliver (39, Stephanskirchen)

Alexander (34, Sölden), Susanne (52, Bergisch Gladbach), Oliver (39, Stephanskirchen) Mittwoch: Marie-Christin (37, Klettgau), David (47, München), Mirja (30, Essen)

Marie-Christin (37, Klettgau), David (47, München), Mirja (30, Essen) Donnerstag: Jean-Pierre (23, Landau), Henriette (41, Köln), Michael (35, Kalbach)

Jean-Pierre (23, Landau), Henriette (41, Köln), Michael (35, Kalbach) Freitag: Roman (36, Langenfeld), Rachel (30, Köln), David (35, Kamen)

„Let the music play – Das Hit Quiz“ mit Amiaz Habtu: ab 9. August, montags bis freitags um 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

„Name That Tune“ in den USA

„Let the music play – Das Hit Quiz“ wird von Banijay Productions Germany produziert. Die Sendung basiert zudem auf dem Konzept des amerikanischen Formats „Name That Tune“. Dieses wurde ab 1953 auf CBS ausgestrahlt und bereits in rund 30 Länder verkauft. In Deutschland lief die Show von 1999 bis 2001 unter dem Titel „Hast du Töne?“, damals moderiert von Matthias Opdenhövel.