„Let’s Dance“: Diese Profitänzer sind mit dabei

RTL hat am Freitag die Liste der Profitänzerinnern und -tänzer für die bevorstehende Staffel von „Let’s Dance“ verkündet. Mit dabei sind jede Menge alte Bekannte.

Unter anderem kehrt Massimo Sinató aus der Baby-Pause zurück. Er gehört zu den 14 Profitänzerinnen und -tänzern, die in den neuen Folgen der Tanzshow „Let’s Dance“ die Promis über das Parkett schleifen. Unter anderem kehren auch Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson in der bevorstehenden Staffel zurück. Zu den Promis, die sich der Tanz-Herausforderung stellen, gehören unter anderem Michelle, Caroline Bosbach, Amira Pocher, Hardy Krüger Jr. und Cheyenne Ochsenknecht (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Der Startschuss für „Let’s Dance“ fällt am 18. Februar um 20.15 Uhr mit der traditionellen Kennlernshow. Nach Ausstrahlung kann man die einzelnen Folgen bei RTL+ streamen.

Die 14 Profitänzer von „Let’s Dance“ 2022

Christina Luft

Ekaterina Leonova

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Patricija Ionel (ehem. Belousova)

Renata Lusin

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Evgeny Vinokurov

Massimo Sinató

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin

Zsolt Sándor Cseke

Quelle: RTL