„Let’s Dance“-Weihnachts-Spezialausgabe heute auf RTL

Bei „Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ treten heute zur Prime Time auf RTL fünf Promis der letzten Staffeln mit beliebten Profitänzern der Show in festlichem Ambiente gegeneinander an.

Rúrik Gíslason mit Malika Dzumaev, Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinató, Mathias Mester mit Renata Lusin, Janin Ullmann mit Zsolt Sándor Cseke oder René Casselly mit Kathrin Menzinger: Sie alle sind die Anwärter auf den „Christmas Dancing Star“ mit 10.000 Euro Gewinn, der den guten Zweck gespendet wird.

„Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ 20.15 Uhr auf RTL

Außer Konkurrenz machen auch Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova das Tanzparkett unsicher und stehen dem Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski außerdem zur Seite. In der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Darüber hinaus gibt es Gruppentänze der Profi-Tänzerinnen und Tänzer sowie Performances von Patricia Kelly und Mike Singer.

RTL überträgt das „Let’s Dance“-Weihnachts-Spezial heute um 20.15 Uhr.

„Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ wurde bereits aufgezeichnet, doch die Zuschauer können am 23. Dezember dennoch wie gewohnt live mitbestimmen, wer „Christmas Dancing Star“ wird. Denn auch im Weihnachts-Special werden die Jury-Wertungen in ein Ranking umgerechnet, gleiches geschieht mit den Stimmen der Fernsehzuschauer. Das Paar, das in der Kombination beider Rankings die meisten Punkte hat, gewinnt. Durch dieses Ergebnis entscheidet sich, welches aufgezeichnete Ende ausgestrahlt wird.

