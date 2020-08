Letzter Wunsch-„Tatort“ aus Wien heute im Ersten

Anzeige

Zum 50. Jubliäum der Krimi-Reihe durften die Zuschauer ihre Wunschfilme für die Sonntage der Sommerpause per Online-Voting bestimmen. Heute läuft der vorerst letzte Publikumsliebling.

Der Sommer-Event war laut AED beim Publikum ein voller Erfolg: Rund 1.168.000 Stimmen sollen so in den elf Wochen des Votings insgesamt abgegeben worden, das Interesse über die vollständige Dauer der Aktion hoc hgeblieben sein: Mit 136.000 Stimmen in der vergangenen Woche war die Beteiligung wohl fast so stark wie in der ersten Voting-Woche, in der 143.000 Stimmen abgegeben wurden.

Sieger der letzten Voting-Runde ist der Wiener „Tatort: Die Faust“. Insgesamt entfielen 34.975 Stimmen auf den Fall aus dem Jahr 2018 mit den Kommissaren Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Der Gewinner-Fall wird am heutigen Sonntag, 30. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Am kommenden Sonntag, 6. September 2020, um 20.15 Uhr ist der „Tatort“ mit der ersten neuen Folge nach dem Sommer-Voting-Event gleich wieder in Wien zu Gast: „Pumpen“ heißt der Fall, der Chefinspektor Moritz Eisner und Major Bibi Fellner in ein Fitnessstudio führt, wo neben der Arbeit mit schweren Gewichten offenbar auch Anabolika für den Muskelaufbau zum Einsatz kommen.