Live im TV: Wann das Viertelfinale im DFB-Pokal ausgelost wird

Anzeige

Seit gestern stehen die acht Teilnehmer vom DFB-Pokal-Viertelfinale fest. Schon in wenigen Tagen wird die nächste Runde im TV ausgelost – die Losfee steht noch auf der Kippe.

Diesen Sonntag, um 18.30 Uhr, wird das Viertelfinale im Rahmen der ARD-„Sportschau“ ausgelost. Moderator ist Alexander Bommes, DFB-Manager Oliver Bierhoff wird als Ziehungsleiter zugegen sein. Weltumesegler Boris Herrmann soll den Job der Losfee übernehmen. Eine Kollision mit einem spanischen Fischkutter hatte ihn am Schlusstag der „Vendée Globe“ um eine noch bessere Platzierung bei dem Wettbewerb gebracht. In Frankreich war Herrmann infolgedessen in einem Corona-Risikogebiet an Land gegangen.

Weltumsegler Herrmann soll das Pokal-Viertelfinale auslosen

Talkshow-Termine in den letzten Tagen musste er bereits auf nächste Woche verschoben worden. Vorm Wochenende muss Weltumsegler nun erst noch Corona-bedingte Hürden überwinden. Fällt am Freitag ein erneuter Test negativ aus, kann der Fünfte der „Vendée Globe“ am Samstag als Gesprächsgast ins „Aktuelle Sportstudio“ des ZDF und am Sonntag auch zur „Sportschau“.

Alle Viertelfinal-Spiele laufen wie gewohnt live bei Sky. Drei Pokal-Begegnungen (2x ARD, 1 bei Sport1) gibt es auch im Free-TV zu sehen. Die Partien finden am 3. und 4. März statt.

Diese Mannschaften sind noch im Pokalrennen:

Borussia Dortmund

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

RB Leipzig

Rot-Weiss Essen

VfL Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg

SV Werder Bremen