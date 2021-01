Liverpool gegen ManU heute live in UHD

Anzeige

Heute gibt es einen Klassiker der Premier League zu sehen – Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung des amtierenden Meisters mit dem Rekordmeister der englischen Liga heute live – auch in UHD.

Duell um die Tabellenführung: Manchester United steht derzeit an der Tabellenspitze der englischen Premier League – das könnte sich allerdings heute Nachmittag ändern: Die Reds aus Liverpool, amtierender englischer Meister und derzeit auf Tabellenplatz 3, könnte mit einem Heimsieg gegen ManU die Tabellenführung wieder erobern.

Liverpool – ManU: Duell um die Tabellenführung

Zwar wäre für Liverpool auch mit einem Sieg am heutigen 18. Spieltag kein Punktabstand auf Manchester United möglich, allerdings ist das derzeitige Torverhältnis der Klopp-Elf besser als das des Rekordmeisters. Für die notwendigen drei Punkte müssen die Reds allerdings gegen eine Formkrise anspielen, die sich zuletzt in enttäuschenden Liga-Ergebnissen widerspiegelte: Eine Auswärts-Niederlage in Southampton und ein torloses Unentschieden gegen Newcastle im Norden sind die letzten Resultate der Mannschaft des deutschen Star-Coaches Jürgen Klopp. Somit wäre es nun höchste Zeit für etwas Zählbares.

Rekordmeister gegen Vize-Rekordmeister

Jedoch ist die heutige Begegnung für Liverpool alles andere als eine Pflichtaufgaber: Im direkten Duell um die Tabellenführung der Premier League steht nun der Rekordmeister Manchester United auf dem Programm, der die Siegestrophäe der englischen Topliga sich bereits 20 mal sichern konnte. Sollte Liverpool die Meisterschaft allerdings in dieser Saison verteidigen können, müsste sich ManU die Rekordmeisterschaft allerdings mit den Reds teilen: Die Heimatstadt der Beatles aus dem Westen des Landes hat mit dem lang ersehnten Titel der Saison 2019/2020 die eigene Meisterschafts-Bilanz aufstocken können.

Premier League heute live bei Sky – auch in UHD

Wer den englischen Liga-Kracher heute live verfolgen will, hat bei Pay-TV-Sender Sky die Möglichkeit dazu. Ob über ein bereits bestehendes Abonnement oder ein spontanes Tagesticket – die Partie Liverpool FC gegen Manchester United ist heute über Sky Sport empfangbar. Für Kunden mit den entsprechenden Endgeräten und Sky Q gibt es das „North West Derby“ der großen Traditionsvereine ab 17.30 Uhr auch in UHD zu sehen.