Ausgecancelt: Luke Mockridge zur Primetime bei Sat.1

Nachdem sich Luke Mockridge nach Missbrauchsvorwürfen aus dem Fernsehen zurückgezogen hatte, naht jetzt das Comeback bei Sat.1.

Der Sender hatte am Donnerstagnachmittag angekündigt, am 9. Dezember um 20.15 Uhr das aktuelle Programm „A Way Back to Luckyland“ von Luke Mockridge auszustrahlen. Wie Sat.1 ausführt, handelt es sich dabei um einen Mix aus Stand-Up-Comedy, einem wilden Clown und musikalischen Ausflügen in die 90er-Jahre.

Im Netz sorgte die Ankündigung allerdings auch für teils entrüstete Reaktionen, nachdem im vergangenen Jahr mehrere Übergriffsvorwürfe gegen Mockridge kursierten, die besonders durch die Berichterstattung des „Spiegels“ an die Öffentlichkeit gelangten. Auf Twitter äußerten mehrere Nutzerinnen und Nutzer ihren Unmut darüber, dass Sat.1 dem Komiker nun dennoch den Sendeplatz zur Primetime gewährt.

Alter, euch brennt doch der Helm. Und bei der nächsten Gelegenheit wieder "Solidarität" mit Opfern von Gewalt zeigen. Wie widerlich ihr seid. Schöner Schlag ins Gesicht aller Opfer von sexueller Gewalt. — Robes Pierre (@RobsPierre90) December 1, 2022

Ich sehe schon, die böse Cancel Culture schlägt wieder zu … — Tati 🤘🏻 (@tati_thehoff) December 1, 2022

Wie zynisch kann man sein?



Luck Mockridge: Ja!



Sat1: Ja! — Benne (@vinodeangelo) December 1, 2022

