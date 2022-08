Manchester United gegen FC Liverpool heute live in UHD bei Sky

Anzeige

Das „Match of the Week” aus dem Old Trafford zwischen Manchester United und dem FC Liverpool kann man heute bei Sky auch in UHD erleben.

Anzeige

Auch im zweiten Saisonspiel kam der FC Liverpool nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt somit weiterhin sieglos. Gegen Crystal Palace gelang den Reds nicht mehr als der Ausgleich durch Luis Diaz – auch weil Liverpool aufgrund des Platzverweises von Darwin Nunez eine gute halbe Stunde in Unterzahl spielen musste. Jetzt geht es nach Manchester zum North West Derby gegen Erzrivale ManUnited, der sich nach zwei Partien bereits in einer ernsten Krise und aktuell auf dem letzten Tabellenplatz befindet.



Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Brighton folgte eine peinliche 0:4-Klatsche gegen den FC Brentford. Trainer ten Hag steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Da hilft es wenig, dass Cristiano Ronaldo aufgrund seines offenkundigen Wechselwunschs weiterhin für zusätzliche Unruhe sorgt. ManUnited-Anhängern bereitet die sportliche Leistung ebenso Kopfzerbrechen wie die derzeitige Vereinsführung. Sollte nun im heimischen Old Trafford gegen Erzrivale Liverpool die nächste Niederlage folgen, droht den Red Devils ein noch größeres Chaos.



Die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein begrüßen gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer am Montagabend ab 20.15 Uhr auf Sky Sport Premier League zum „Match of the Week“ zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Sky Q Kunden können das Spiel in UHD sehen.

Text: Sky Deutschland/ Redaktion: JN

Bildquelle: Sport-Fussball-Netz: © alphaspirit - Fotolia.com