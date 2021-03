Anzeige

Die berühmten Sachgeschichten aus der „Sendung mit der Maus“ werden nach den Worten von Maus-Miterfinder Armin Maiwald vor ihrer Ausstrahlung keinem einzigen Kind gezeigt.

„Nein, nie. Von Anfang an nicht“, sagte Maiwald der Deutschen Presse-Agentur auf eine entsprechende Frage hin. Wenn die Wirkung solcher Filme untersucht werde, finde das in einer unnatürlichen Umgebung statt, argumentierte der 81-Jährige – zum Beispiel nicht zu Hause. „Ich habe dem nie großen wissenschaftlichen Wert beigemessen. Meine Kollegen glücklicherweise auch nicht“, sagte Maiwald.

Die „Sendung mit der Maus“ feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. In ihren Sachgeschichten erklärt sie Show Kindern knifflige Fragen wie „Wie kommen die Löcher in den Käse?“. Die Geburtstagssendung ist am Sonntag zu sehen. Sie läuft im Ersten um 9 Uhr, bei KiKa um 11.30 Uhr.

Schon am Samstag läuft „Frag doch mal die Maus – Die große Geburtstagsshow“: Das Erste, 20.15 Uhr.