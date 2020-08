Meryl Streep-Abend bei Arte: Reihe über legendäre Filmdiven startet

Anzeige

Arte widmet ab diesem Wochenende einigen der größten weiblichen Filmstars immer sonntags einen Abend. Den Anfang macht Meryl Streep.

An diesem Sonntag zeigte Arte einen Programmschwerpunkt zu der verblüffenden künstlerischen Vielfalt von Meryl Streep – ab 20.15 Uhr mit dem unvergessenen Klassiker „Jenseits von Afrika“ und im Anschluss, um 22.50 Uhr, mit der Doku „Meryl Streep: Die unverstellte Göttin“. Am Sonntag, den 30. August, zeigt Arte einen weiteren Spielfilm mit Streep in der Hauptrolle: „Julie und Julia“.

Im Anschluss daran folgt ab 22.15 Uhr die Dokumentation „Super-Model und Kriegsfotografin Lee Miller“. Jane Fonda übernimmt am 6. September mit „Ein Mann wird gejagt“. An den weiteren Sonntagen des Spätsommers folgen unter anderem noch Isabelle Huppert (20. September), oder auch Kathryn Bigelow (27. September).

Audrey Hepburn steht am Sonntag, 13. September, ab 20.15 Uhr mit „Frühstück bei Tiffany“ auf dem Programm.