Mirja Boes sucht wieder Deutschlands besten Partykeller im TV

Anzeige

Ab Sonntagabend kann man im Fernsehen die neuen Folgen von „Asbach Deutschlands bester Partykeller“ mit Mirja Boes sehen.

Anzeige

Kabel Eins zeigt die vier neuen Folgen von „Asbach Deutschlands bester Partykeller“ ab dem 16. April immer sonntags um 19.10 Uhr. Parallel dazu kann man die Show auch über Joyn verfolgen. In dem Format geht es darum, den besten Partykeller zu bauen und die beste Party zu feiern. Eine Jury entscheidet immer am Ende, wer als Sieger aus der Sendung hervorgeht.

Neben Mirja Boes kündigt Kabel Eins dabei mit Jürgen Milski und Mark Kühler zwei weitere prominente Partylöwen für „Asbach Deutschlands bester Partykeller“ an. In jeder Folge des Party-Wettkampfes treten zwei Teams gegeneinander an. Frühere Folgen des Formats findet man hier auf Abruf.

Quelle: Kabel Eins