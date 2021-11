Mit ABBA und Motörhead: Musik-Abend heute bei Arte

Anzeige

Arte lädt heute im Spätprogramm zum großen Musikabend: Mit dabei sind unter anderem ABBA und Motörhead.

Das Musikprogramm beginnt um 21.45 Uhr mit der Dokumentation „ABBA Forever“. Der Dokumentarfilm lief bereits vergangene Woche und wird heute noch einmal wiederholt. In dem Film rollt Arte die turbulente Erfolgsgeschichte der Disco-Ikonen, die jüngst mit ihrem neuen Album „Voyage“ ihr Comeback feierten, noch einmal auf.

Im Anschluss folgt um 22.35 Uhr auf Arte der Konzertmitschnitt „Eric Clapton: Slowhand at 70“. Die weltberühmte Gitarrenlegende lieferte 2015 in der Royal Albert Hall in London ein echtes Konzerthighlight, das man bei Arte heute noch einmal erleben kann. Mit dabei sind einige seiner berühmtesten Songs wie etwa „Tears in Heaven“ und „Cocaine“.

Um 00.25 Uhr folgt schließlich „Motörhead: Louder than Noise“. Im Dezember 2012 spielten Motörhead im Berliner Velodrom eines ihrer größten Livekonzerte in Deutschland. Lemmy Kilmister, Phil Campbell und Mikkey Dee taten vor 12.000 begeisterten Fans das, wofür das Trio weit über die Metalszene hinaus so beliebt war und lieferten eine energiegeladene und schweißtreibende Show ab. Der Film zeigt die Synergie zwischen den Dreien, mit all ihrem Charme, ihrem Witz und schweißtreibendem Tempo. Von „I Know How to Die“ über „Ace of Spades“ und „Overkill“ bis hin zu „Going to Brazil“ zeigt „Louder than Noise … – Live in Berlin“ die befreiende Kraft eines Motörhead-Gigs, kündigt Arte an.

Alle drei Sendungen stehen darüber hinaus auch in der Arte-Mediathek zum Streamen zur Verfügung.

Quelle: Arte