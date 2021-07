Anzeige

Die neue Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ ist komplett: Designer Michael Michalsky (54) und Moderatorin Chantal Janzen (42) werden in der kommenden Staffel neben Fußballer Lukas Podolski (36) am Jurypult sitzen.

Das gab der Sender am Montagabend in einem Instagram-Post bekannt. „Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande“, teilte RTL mit. „Fest steht schon jetzt: Alle Fans dürfen sich auf geballte Unterhaltung freuen.“ Die neue Staffel startet im Herbst 2021.

Beide neuen Jury-Mitglieder bringen einschlägige Erfahrung mit. Michalsky urteilte von 2016 bis 2018 gemeinsam mit Heidi Klum über die Nachwuchsmodels in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Janzen ist seit 2013 Jurorin bei „Holland’s Got Talent„, der niederländischen „Supertalent“-Version. In diesem Jahr präsentierte die 42-Jährige den Eurovision Song Contest aus Rotterdam.

„Es ist mir eine Ehre, in der Jury von ‚Das Supertalent‘ 2021 Platz zu nehmen! Als Sängerin, Tänzerin und Moderatorin sind die darstellenden Künste meine größte Leidenschaft. Nach sechs Staffeln als Jurorin beim niederländischen Äquivalent vom ‚Supertalent‘ freue ich mich riesig darauf, jetzt alle Talente in Deutschland auf der Bühne zu sehen!“, so Chantal Janzen.

„Das Supertalent“ gibt es seit 2007. Teilnehmer präsentieren in der Sendung ihre Begabung verschiedenster Art. Zur vergangenen Staffel schalteten samstags zwischen 2,60 Millionen und 3,0 Millionen ein.

Chantal Janzen und Michael Michalsky sitzen 2021 neben Lukas Podolski in der Jury von „Das Supertalent“. Foto: Roger Neve und Daniela Müller Brunke