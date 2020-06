Mit James Bond und „White House Down“ – heute Actionabend bei RTL

RTL versorgt sein Publikum diesen Sonntagabend mit reichlich Action. Zu Jamie Foxx und Channing Tatum gesellen sich dabei auch noch Götz Otto und Pierce Brosnan in seinem zweiten Auftritt als James Bond.

Zur Prime Time, um 20.15 Uhr lässt RTL zunächst das Action-Duo Tatum und Foxx ran. In „White House Down“ bewirbt sich der von Channing Tatum gespielte Polizist John Cale beim Secret Service, um Teil des Personenschutzes von US-Präsident James Sawyer (Jamie Foxx) zu werden. Was er beim Vorstellungsgespräch nicht ahnt, ist, dass er – zumindest auf Anhieb – den Job noch nicht bekommt, sondern auf Umwegen während einer Besichtigung des Weißen Hauses sich plötzlich inmitten eines Anschlags auf Leb und Wohl des Präsidenten wieder findet. Nun liegt es an Cale, doch noch seine Tauglichkeit als Beschützer des mächtigsten Mannes der Welt unter Beweis zu stellen.

Danach ist ab 22.35 Uhr auch noch Pierce Brosnan als James Bond im Auftrag seiner Majestät unterwegs. In „Der Morgen Stirbt Nie“ von 1997 schlüpft der Ire ein zweites von insgesamt vier Malen in die Rolle des berühmten Geheimagenten. Götz Otto ist als Schurke Stamper mit von der Partie, wenn Bond versucht, den Mogul Elliot Carver bei seinen Plänen, die Medien-Weltherrschaft an sich zu reißen, aufzuhalten.

Ab 0.50 Uhr wird „White House Down“ dann noch einmal wiederholt.