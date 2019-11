Mit Tagesschau24 den Mauerfall noch einmal live erleben

Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls zeigt der der Informationskanal der ARD in einem einmaligen TV-Projekt das Originalprogramm des 9. November 1989 in Echtzeit. Es gibt Beiträge aus Ost- und West-Perspektive und bislang unveröffentlichtem Filmmaterial.





Das Sonderprogramm zum Mauerfall beginnt um 17.58 Uhr mit der „Aktuellen Kamera“ und der Übertragung der legendären Pressekonferenz des ZK mit Günter Schabowski. Neben weiteren Nachrichtensendungen wird es ein aktuelles Zeitzeugengespräch mit Gregor Gysi, dem letzten Vorsitzenden der SED-PDS, und Walter Momper, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin geben.

Der „Mauerfall in Echtzeit“ wird an diesem Abend auch live bei Facebook und YouTube zu sehen sein, außerdem im Live-Stream in der ARD-Mediathek und bei tagesschau.de.

Der Programmablauf „Mauerfall in Echtzeit“ am 9. November bei tagesschau24:

17.58 Uhr: Aktuelle Kamera vom 9.11.1989 Die Pressekonferenz des ZK mit Günter Schabowski

19.03 Uhr: Berliner Abendschau vom 9.11.1989

19.30 Uhr: Aktuelle Kamera – Hauptausgabe vom 9.11.1989

20.00 Uhr: Tagesschau – Originalausgabe vom 9.11.1989

20.16 Uhr: Das Gespräch – Ulrich Timm im Gespräch mit Gregor Gysi, letzter Vorsitzender SED-PDS, und Walter Momper, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin

21.01 Uhr: Im Brennpunkt vom 9.11.1989 Studiogespräch mit Walter Momper über die Grenzöffnung durch die DDR

21:10 Uhr: Prisma: Probleme-Prozesse-Personen

21.47 Uhr: Aktuelle Kamera vom 9.11.1989

21.50 Uhr: Kulturmagazin vom 9.11.1989 Informationen – Ansichten – Standpunkte

22.19 Uhr: AK zwo vom 9.11.1989

22.37 Uhr: Tagesthemen vom 9.11.1989

23.22 Uhr: N3 extra vom 09.11.1989 – Die DDR öffnet die Grenzen (Moderation: Horst Schättle)

00.17 Uhr: Das Gespräch – Ulrich Timm im Gespräch mit Gregor Gysi, letzter Vorsitzender SED-PDS, und Walter Momper, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin

01.02 Uhr: Abendschau-extra vom 09.11.1989 – offene Grenze

01.26 Uhr: Die Nacht des Mauerfalls – Eindrücke von Originalschauplätzen (mit teilweise bislang unveröffentlichtem Originalmaterial

02.07 Uhr: Das Gespräch – Ulrich Timm im Gespräch mit Gregor Gysi, letzter Vorsitzender SED-PDS, und Walter Momper, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin

