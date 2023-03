MLB: Sport1 und Apple TV + starten in die Baseball-Saison – aber das Free-TV muss warten

Anzeige

Die MLB-Saison steht kurz vor ihrem Start: Live-Baseball aus den Vereinigten Staaten gibt es hierzulande auch dieses Jahr wieder via Apple TV + und Sport1.

Im Free-TV steigt Sport1 zu einem späteren Zeitpunkt in die MLB-Saison ein: Am Sonntag, 28. Mai, ist live ab 23 Uhr die Partie der Los Angeles Angels mit Superstar Shohei Ohtani gegen die Miami Marlins eingeplant. Immerhin ist anschließend regelmäßig ein Livespiel am Sonntagabend vorgesehen. Insgesamt können sich die Fans auf 15 Livespiele in der Regular Season im Free-TV freuen, hinzu kommen zwei Partien der World Series sowie das Home Run Derby am 10. Juli und das All-Star Game am 11. Juli im T-Mobile Park in Seattle als weitere Saisonhighlights.

MLB erst Ende Mai im Free-TV: Live-Baseball vorerst nur gegen Bezahlung bei Sport1 + und Apple TV +

Opening Day in der Major League Baseball (MLB): Zum Auftakt wird am morgigen Donnerstag live ab 19 Uhr auf Soprt1+ und Sport1 Extra das Duell zwischen dem Rekordchampion New York Yankees und den San Francisco Giants übertragen. Es kommentieren Andreas Thies und Experte Matthias Ondracek. Bei Apple TV+ ist dieses Event nicht unter den Live-Übertragungen für die kommende Saison gelistet. Hier geht es dann zum regulären 1. Spieltag am 7. April mit dem Friday Night Double Header Chicago Cubs – Texas Rangers und Atlanta Braves – San Diego Padres. Der Streamingdienst bleibt immer freitags am Ball und überträgt dabei stets zwei Spiele live.

Zu den Titelfavoriten zählt Ondracek wenig überraschend den Titelverteidiger aus Texas, aber auch einige andere Teams, die sich gezielt verstärkt haben. „Das ‚Team to beat‘ sind trotz des Abgangs von Star-Werfer Justin Verlander die Houston Astros. In der American League kommt die Konkurrenz mit den Yankees und den ‚jungen Wilden‘ der Blue Jays vor allem aus dem Osten“, sagt der ehemalige Spieler der Baseball-Bundesliga, der auch in der National League einige ambitionierte Teams ausgemacht hat:

„Vorjahres-Halbfinalist San Diego Padres sorgt mit der Verpflichtung von Shortstop Xander Bogaerts einmal mehr für Furore. Zusammen mit Manny Machado und Juan Soto hat der einstige Underdog eine der spektakulärsten Offensivreihen der Liga. Während der ehemalige Krösus Los Angeles Dodgers diesmal wohl nur in der zweiten Reihe tanzt, haben auch die Phillies, die Braves und die Mets für den großen Angriff auf den Titel im Osten aufgerüstet.“

Mit Material von Sport1

Bildquelle: df-max-kepler: SPORT1/IMAGO/USA TODAY Network