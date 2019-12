Montag ist der neue Talk-Tag bei N-TV

Mit dem neuem Format „#timeline“ und dem Relaunch des etablierten Talks „Klamroths Konter“ ändert sich ab Februar 2020 die Montags-Primetime des Nachrichtensenders.

Zum Beginn des neuen Jahres hat ntv den Montag für sein künftiges Talk-Programm auserkoren: Der neue Talk #timeline bringt frischen Wind in die Talk-Welt und greift den Zeitgeist des sozial-interaktiven Internets auf. Moderator Micky Beisenherz widmet sich den Social Media Timelines seiner Gäste und diskutiert mit ihnen Themen, die sie aktuell bewegen. Mit Hilfe einer eingeblendeten „Timeline“ am Bildrand können die Zuschauer direkt mitverfolgen, welches Thema gerade an der Reihe ist und was als nächstes in den Fokus rückt.

Die Neu-Auflage von „Klamroths Konter“ zieht in die Primetime und bringt Louis Klamroths Gäste aus Politik und Gesellschaft auch im kommenden Jahr in ehrliche und kritische, aber unterhaltsame Talksituationen auf Augenhöhe.

Beide Formate laufen jeweils zweimal pro Monat im wöchentlichen Wechsel, jeweils montags um 20.15 Uhr zum Start der Primetime. Den Anfang macht am 3. Februar „#timeline“, die Woche darauf am 10. Februar startet „Klamroths Konter“.