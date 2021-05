„Mordkommission Istanbul“: Abschiedsfilm im Ersten

Anzeige

Zum Abschluss der deutsch-türkischen Krimireihe begibt sich Erol Sander in seiner Paraderolle auf inoffizielle Mission ins Ausland.

Eine Krimireihe neigt sich dem Ende zu. In „Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen“ bricht Erol Sander in seiner Paraderolle als Kommissar Mehmet Özakin kommenden Samstag, 29. Mai um 20.15 Uhr zu einem inoffiziellen Auslandseinsatz auf. Zuerst steht der Film ab morgen online für sechs Monate in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

In „Entscheidung in Athen“ hilft Mehmet Özakin seiner Ex-Frau ihren verschwundenen Lebensgefährten und dessen entführte Tochter in der griechischen Hauptstadt aufzuspüren. Auf seiner privaten Mission kommt der Ermittler jedoch kriminellen Verbindungen von Politik und Baubranche auf die Spur. Im Zentrum steht ein Umweltproblem als Folge des Baubooms. Denn selbst der Sand am Meer ist keine endlose Ressource und dessen illegaler Abbau an Stränden ein lukratives Geschäft.

Neben Erol Sander gibt es in „Mordkommission Istanbul – Entscheidung in Athen“ auch ein Wiedersehen mit Idil Üner als Sevim Özakin. Außerdem spielen Michael Rotschopf, Yiannis Niarros, Yorgos Glastras, Antigoni Fryda, Alexandra Kolaiti und viele andere mit.

Seit 2008 hatte es insgesamt 22 Ausgaben des Istanbul-Krimi gegeben. In allen Folgen spielte Erol Sander die Hauptrolle. Kompensiert wird das Aus der Reihe unter anderem mit dem neuen Masuren-Krimi, der letzte Woche im Ersten Premiere feierte und morgen um 20.15 Uhr direkt seine zweite Ausgabe erlebt.