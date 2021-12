Morgan Freeman erforscht Gefängnisausbrüche: Neues History-Format

Anzeige

In „Great Escapes mit Morgan Freeman“ auf dem History Channel erforscht der Hollywood-Star spektakuläre Gefängnisausbrüche.

„Great Escapes mit Morgan Freeman“ feierte im November zunächst in den USA TV-Premiere. Im Frühjahr 2022 kommt das nicht-fiktionale Format auch in den deutschsprachigen Raum: Der History Channel zeigt die Reihe ab dem 6. März 2022 als deutsche TV-Premiere immer sonntags ab 21:55 Uhr in Doppelfolgen.

Freeman führt durch die acht einstündigen Episoden des Formats, zudem produzierte seine Firma Revelations Entertainment, die der mehrfach preisgekrönte Schauspieler 1996 zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Lori McCreary gründete, das Format für den TV-Sender. Der heute 84-Jährige sammelte bereits im fiktionalen Bereich Erfahrungen mit dem Thema des neuen Factual-Formats: 1994 verkörperte er im Spielfilm „Die Verurteilten“ den wegen Mordes verurteilten Häftling Red.

In jeder Episode des neuen Doku-Formats werden die Gefängnisausbrüche von den ersten Planungen über den genauen Fluchtweg bis hin zu intensiven Fahndungen Schritt für Schritt nachgezeichnet und erläutert. Dabei setzt die Produktion neben Interviews mit Experten oder Zeitzeugen auch auf nachgestellte Szenen und grafische Simulationen.

Unter anderem soll es um die Flucht von Dannemora gehen sowie Ausbrüchen aus Alcatraz, dem HM Maze Prison in Belfast oder dem Elmira State Prison.

Text: The History Channel, A+E Networks/ Redaktion: JN