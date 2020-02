Musikalischer Mitmach-Valentinstag live im MDR

Der MDR feiert die Liebe mit der Liveshow „Alles Liebe zum Valentinstag – Mitten ins Herz!“. Bis heute Abend können die Zuschauer über die emotionalsten und schönsten Liebeslieder abstimmen.

Der MDR steht am 14. Februar ganz im Zeichen der Liebe: Das MDR Jump-Morningshow-Team Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde präsentieren das Finale der MDR-Kampagne „Alles Liebe“, die von MDR Jump, „meine-schlagerwelt.de“ und „MDR um 4“ begleitet wurde. In der abendlichen Liveshow werden nicht nur die schönsten Liebeslieder präsentiert – auch einige Singles aus der MDR-Aktion „Wir verlieben Sie“ des Nachmittagsmagazins „MDR um 4“ haben eine Chance auf die Liebe und treffen erstmals auf potenzielle Partner. Und da die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, zaubert Spitzenkoch Christian Henze ein Valentinstagsmenü für die Singles.

Jeder hat diesen einen Song, der Gefühle und Erinnerungen an die erste Liebe oder die Sehnsucht nach der oder dem Liebsten weckt. Noch bis heute Abend um 23.59 Uhr können Fans aus 30 Songs ihren Lieblingssong auf mdr.de bestimmen. Das Ergebnis wird dann am Freitag in der Sendung „Alles Liebe zum Valentinstag – Mitten ins Herz!“ um 20.15 Uhr im MDR präsentiert.

Auch im Radio kommt die Liebe nicht zu kurz: Musikexpertin Jessica Wahls erzählt bei MDR Jump die Geschichten hinter den Lovesongs und deren Bedeutung. Natürlich laufen am ganzen Tag viele Liebeslieder im Programm der Popwelle. Darüber hinaus werden Nora Sanne und Timo Close von der MDR Jump Feierabendshow täglich mit ihren Hörerinnen und Hörern darüber sprechen, wie man die Liebe lange frisch hält.