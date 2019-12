Mystery-Serie „Emergence“ feiert heute deutsche Free-TV-Premiere bei Fox

Die einzige Überlebende eines ungeklärten Flugzeugabsturz ist ein Mädchen ohne Gedächtnis, das eine Kleinstadt in Aufruhr versetzt. Ab diesem Dienstag zeigt Fox die US-Serie exklusiv als deutsche Free-TV-Premiere.

Nichts ist, wie es scheint: In der 13-teiligen neuen Serie nimmt Jo Evans (Allison Tolman), die Polizeichefin einer verschlafenen Long-Island-Gemeinde, die kleine Piper (Alexa Swinton) bei sich auf. Das Mädchen hat als einzige einen mysteriösen Flugzeugabsturz überlebt, doch leider scheint sie dabei ihr Gedächtnis verloren zu haben.

Bald wird Jo klar, dass das nicht das einzig Ungewöhnliche an Piper ist. Es folgt eine Reihe rätselhafter Ereignisse, die die Kleinstadt im Nordosten der USA in Aufruhr versetzt. Zwischen ihrer Sorge um Piper beziehungsweise ihrer Pflicht als Polizistin und der Verantwortung gegenüber ihrer eigenen Tochter, gerät Jo in einen Zwiespalt gegen einen unbekannten Feind.

Die erste Staffel von „Emergence“ zeigt Fox exklusiv ab 4. Dezember immer dienstags um 21 Uhr, wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Anschließend stehen alle dreizehn Episoden über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Magenta TV sowie Vodafone Select und GigaTV zur Verfügung.