Nach Verschiebung: Fox gibt neuen Starttermin für 12. Staffel „Doctor Who“ bekannt

Eigentlich sollte die neue Staffel schon seit Mitte April auf Fox zu sehen sein, doch dann wurde der Staffelstart auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt steht das Datum fest.

Mit Jodie Whittaker verkörpert seit Staffel 11 erstmals eine Frau den Doktor in der SciFi-Serie „Doctor Who“. Auch in der zwölften Staffel kämpft Whittaker wieder mit ihren Freunden Ryan (Toson Cole), Yaz (Mandip Gill) und Graham (Bradley Walsh) gegen außerirdische Gefahren. Fox präsentiert die neue Staffel als deutsche TV-Premiere – ursprünglich geplant war der Staffelstart schon für den 16. April, doch dann wurde die Ausstrahlung erstmal auf Eis gelegt.

Gründe für die Verschiebung gab der Sender nicht an. Aber jetzt steht der neue Starttermin fest: Ab 23. Juli laufen die zehn Episoden immer donnerstags 21.00 Uhr auf Fox, wahlweise im englischen Original oder deutscher Synchronfassung. Wer des Englischen mächtig ist und nicht so lange warten will, kann Staffel 12 im Original auch jetzt schon bei Amazon Prime Video sehen.

Zum Inhalt: In Staffel 12 sehen sich der Doktor und ihre Begleiter zahlreichen alten und neuen Bedrohungen gegenüber. Auf ihren Reisen durch Raum und Zeit begegnen sie etwa den körperlosen Kasaavin, einer außerirdischen Spezies, die sich mühelos durch jedes Hindernis bewegen kann und das Universum mittels DNA-Manipulation übernehmen will. Mit Mut und Einfallsreichtum muss das Quartett ihre Machenschaften durchkreuzen, um die Menschheit zu retten. Bei der Suche nach einer flüchtigen Person sorgen zudem die Judoon – rhinozerosartige Aliens, die als rüpelhafte Polizeitruppe für die intergalaktische „Schattenproklamation“ arbeiten – für Chaos. Doch wer ist der geheimnisvolle Flüchtige und welche Verbrechen werden ihm zur Last gelegt? Auch ihrem Erzfeind, dem „Master“ (Sacha Dhawan), der weiterhin an Plänen zur Vernichtung der Menschheit arbeitet, muss sich der Doktor in der neuen Staffel aufs Neue stellen.