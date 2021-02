Anzeige

„For Life“, die unglaubliche Lebensgeschichte des Amerikaners Isaac Wright, geht heute bei Sky Atlantic in die zweite Staffel.

Manchmal schreibt das Leben die besten Storys: Die ABC-Serie handelt von einem unschuldig Verurteilten, der dieses Jahr als New Yorker Bürgermeisterkandidat antritt. Wright wurde Anfang der 1990er Jahre für ein Verbrechen eingesperrt, das er nicht begangen hatte. Hinter Gittern studierte Wright Rechtswissenschaft und paukte nach eigener Aussage insgesamt 20 unschuldige Mithäftlinge heraus, bevor er auch seinen eigenen Fall gewann.

Dieses Jahr tritt er als Kandidat für das New Yorker Bürgermeisteramt an. Vage an Wrights Lebensgeschichte orientiert sich die ABC-Serie „For Life“ mit Nicholas Pinnock in der Hauptrolle. In den neuen Folgen beginnt ein neues Kapitel in seinem Kampf für Gerechtigkeit. Als Produzenten unter anderem mit dabei: Rap-Star 50 Cent und Isaac Wright Jr. selbst.

Die zehn Episoden der zweiten Staffel ist ab dem heutigen 24. Februar immer mittwochs, um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu sehen. Staffel eins ist ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar