Nachholspiel heute exklusiv live bei Sky

Diesen Dienstag gibt es nicht nur die Champions League zu sehen. Sky hat vorher auch noch ein Nachholspiel aus der 2. Liga im Programm.

Ab 18.30 Uhr sorgen der SC Paderborn und der FC Heidenheim dafür, dass die Tabelle der 2. Liga wieder begradigt wird. Die Mannschaften aus dem Mittelfeld 8Anm.: der 10. empfängt den 8.) benötigen beide die drei Punkte aus dem Nachholspiel, um zumindest noch ein letztes Fünkchen Hoffnung behalten zu können, an der Spitze dranzubleiben. Dort tummeln sich seit gestern mittlerweile insgesamt vier Teams mit jeweils 42 Punkten und liefern sich eine Art Schnecken-Aufstiegsrennen. Gänzlich ausgeschlossen ist es bei der aktuellen Form des Spitzen-Quartetts also nicht, dass ein Verein von weiter hinten in der Tabelle es noch schafft, aufzuschließen.

Ein Unentschieden im Nachholspiel heute Abend würde jedoch wohl auch den größten Optimisten in Reihen der Paderborner und Heidenheimer verstummen lassen. Die Partie war ursprünglich für den 7. Februar angesetzt, musste jedoch witterungsbedingt verlegt werden. Genauso wie im Übrigen auch die Erstliga-Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen an jenem Sonntag in Ostwestfalen nicht stattfinden konnte.

Dieses Spiel wird jedoch nicht diese Woche, sondern erst am 10. März nachgeholt. Sky überträgt auch dann wieder live und exklusiv. Nach dem heutigen Spiel Paderborn – Heidenheim können geneigte Fußball dann quasi nahtlos zur Übertragung der Champions League übersiedeln.

Hier finden Sie die Ansetzungen und übertragenden Sender aller CL-Achtelfinalspiele.