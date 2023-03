NDR: Heute Thementag zum Erdbeben in Türkei und Syrien

Anzeige

Am heutigen Dienstag, 7. März, berichtet der NDR den ganzen Tag in allen Programmen, auf ndr.de, in den Apps und Social Media Kanälen im Rahmen des Thementages „Ein Monat nach dem Erdbeben – Wir schauen hin!“ über die Folgen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien. Betroffene schildern ihre Erfahrungen, Helferinnen und Helfer aus Norddeutschland kommen zu Wort.

Wie ist die Lage in den betroffenen Gebieten heute, einen Monat nach der Katastrophe? Wie geht es den Menschen im Norden, die Familie, Verwandte, Verbindungen in die Katastrophengebiete haben? Wie bewältigen sie Trauer und Stress? Wie helfen die Menschen in Norddeutschland den Betroffenen?

Diese und weitere Fragen greifen die NDR Programme am 7. März zum Thementag auf. Den Betroffenen zuhören und eine Stimme geben steht in allen Programmen und Ausspielwegen im Fokus. Das Motto: Wir schauen hin!

Programmpunkte im NDR

Um 20.15 Uhr strahlt das NDR Fernsehen ein „NDR Info extra“ aus, darin kommen Helferinnen und Helfer und Betroffene zu Wort. Die 45-minütige Sendung berichtet aus ganz Norddeutschland über Hilfsaktionen und wird zum Korrespondenten ins türkische Katastrophengebiet schalten. Das „NDR Info extra“ wird gleichzeitig im Radio auf NDR Info zu hören und auf tagesschau24 zu sehen sein. Susanne Stichler moderiert die Sendung.

Direkt im Anschluss können Hörerinnen und Hörer in der „Redezeit“ im Radio auf NDR Info von 21.03 Uhr an Fragen an einen Trauma-Experten und an Vertreter der türkischen und syrischen Gemeinden stellen.

Bereits um 18.45 Uhr ist Schauspieler Ludwig Trepte auf dem Roten Sofa von „DAS!“ zu Gast. Er berichtet über seine Tätigkeit als Botschafter des Deutschen Roten Kreuzes, die ihn bereits nach Syrien geführt hat, und spricht mit Moderator Hinnerk Baumgarten über die Lage im Erdbebengebiet und die jetzt notwendige Unterstützung.

Ab 19.30 Uhr berichten die NDR Landesprogramme „Nordmagazin“, „Hallo Niedersachsen“, „Schleswig-Holstein-Magazin“ und „Hamburg Journal“ ausführlich. Themen sind u. a. eine Spedition mit türkischen Wurzeln in Schleswig-Holstein, die Hilfsgüter liefert, und ein Arzt aus Hannover, der im Erdbebengebiet medizinische Hilfe leistet.

N-JOY greift über den Tag verteilt regelmäßig Geschichten von Betroffenen in Interviews auf. Dazu gehört die einer jungen Türkin aus Deutschland, die zum Unglücksort gereist ist, um dort zu helfen. Außerdem geht es um die Frage, wie man richtig spendet und wohin das Geld fließt. Auch NDR 2berichtet laufend im Programm und plant zusätzlich ab 19.00 Uhr ein „Spezial“.

NDR Kultur wird unter anderem Kulturschaffende zu Wort kommen lassen, die Hilfsaktionen organisiert haben, und plant etwa Spezialausgaben der Sendung „Welt der Musik“ von 13.00 bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr mit dem Titel „So klingt Syrien„.

Begleitet wird der Thementag von einer Umfrage der NDR Community #NDRfragt. 29 Prozent der Befragten geben an, für die Opfer der Erdbebenkatastrophe gespendet zu haben. 9 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Personen kennen, die direkt vom Erdbeben betroffen sind. An der Umfrage beteiligten sich 8915 Mitglieder von #NDRfragt. Die Umfrage fand vom 1.3. bis 3.3. statt und ist nicht repräsentativ.

Die gesamte Berichterstattung des NDR Thementages „Ein Monat nach dem Erdbeben – Wir schauen hin!“ wird unter www.ndr.de/erdbebenhilfegebündelt.

