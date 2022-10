NDR Magazin „Das!“ mit zwei Zusatz-Folgen am Freitagabend

Anzeige

Intensive Einblicke und Archiv-Schätze: Das möchte „Das!“ den Zuschauerinnen und Zuschauern mit zwei zusätzlichen Ausgaben am Freitagabend bieten, teilte der NDR mit.

Die beiden Spin offs der Vorabend-Sendung sind jeweils um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Die erste der Zusatz-Ausgaben läuft dabei am 21. Oktober, wie der NDR mitteilte. In „Das! Rote Sofa – Gute Geschichten“ blickt Moderator Hinnerk Baumgarten heute Abend zurück auf unterhaltsame und berührende Momente der „Das!“-Sendungen im August und September – ob mit großen Stars auf dem Sofa oder in kleinen Geschichten aus ganz Norddeutschland, verspricht der NDR. Mit dabei sind unter anderem Geschichten rund um Jamie Oliver, Giovanni Zarrella oder auch die Holocaust-Überlebende Irene Butter.

Die zweite Zusatzausgabe, die am 28. Oktober zu sehen sein wird, trägt den Titel „Das! Rote Sofa – Weltall“. Zu Gast sind laut Sender die Meteorologin, Klimaforscherin und Astronautin-Anwärterin Insa Thiele-Eich. Zudem soll es spektakuläre Archiv-Bilder aus der Raumfahrtgeschichte sowie neue Aufnahmen aus dem Universum zu sehen geben. Parallel zur TV-Ausstrahlung sind die beiden „Das!“-Sendungen auch auf Abruf in der ARD Mediathek verfügbar.

Quelle: NDR