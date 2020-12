NDR zeigt Weihnachtskonzert von Rolf Zuckowski erstmals im TV

Anzeige

Das beliebte traditionelle Weihnachtskonzert von Rolf Zuckowski („In der Weihnachtsbäckerei“) im Hamburger Planetarium steht 2020 unter einem besonderen Stern.

Coronabedingt musste die Veranstaltung für das erwachsene Publikum zwar abgesagt werden, doch der Norddeutsche Rundfunk zeigt das Konzert nun erstmals im Fernsehen. „Das Konzert ist in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Wir haben die Bühne immens vergrößert und ein Drittel des Saals zur Bühne gemacht“, sagte der Liedermacher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Damit sei aus der Not eine Tugend gemacht worden, denn ohne Publikum sei das gar nicht möglich gewesen. Das Konzert, das am Wochenende unter Live-Bedingungen aufgenommen wurde, soll am 13. und 24. Dezember im NDR sowie im Südwestrundfunk am 20. und 25. Dezember gezeigt werden.

Unter dem Sternenhimmel des Planetariums werden Zuckowski, seine Tochter Anuschka, seine Band und der schwedische Jazz-Pianist Martin Tingvall alte und neue Lieder des Hamburgers vertonen. Dabei soll vor allem erwachsenes Weihnachtsrepertoire von Zuckowski zu hören sein. Begleitet werde das 90-minütige Programm „von adventlichen Illustrationen und traumhaften Landschaftsprojektionen unter der Sternenkuppel“, so Zuckowski weiter. In den vergangenen zwei Jahren waren die jeweils fünf Weihnachtskonzerte im Planetarium ausverkauft.