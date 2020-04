Neue Bastler-Serie bei Sport 1

Sport 1 nimmt ein neues Format ins Programm. In „Find It, Fix It, Drive It“ dreht sich alles um verborgene Fahrzeug-Schätze.

Henry Cole und Sam Lovegrove sind Restaurationsprofis. Beide begeben sich in „Find It, Fix It, Drive It – Schätze aus der Scheune“ auf eine Reise quer durch Großbritannien. Unterwegs halten sie an alten Scheunen und Garagen. Dort finden sie längst vergessene Oldtimer, Traktoren und Krankenwagen, restraurieren diese und erwecken die alten Motor-Wracks wieder zu neuem Leben. An besonders schwierigen Orten wagen die beiden dann Testfahrten mit den restaurierten Maschinen.

Die erste Staffel von „Find It, Fix It, Drive It“ umfasst zehn einstündige Episoden. Sport 1 zeigt die Doku-Serie ab dem 14. April werktäglich ab 18.30 Uhr im Free-TV.