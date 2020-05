Neue Film- und Serien-Highlights bei Sky

Sky hat seine Programmhighlights für die kommenden zwei Wochen vorgestellt. Diese Filme und Serien sind neu:

Bereits morgen feiert Sky die Filmpremiere von „A Score To Settle“. In dem düsteren Actionthriller rächt sich Nicolas Cage als todkranker Ex-Ganove an seiner ehemaligen Gang, nachdem er 20 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hat. Weniger finster geht es in der Komödie „Good Boys – Nix für kleine Jungs“ (ab 22. Mai) und in dem Familienfilm „Angry Birds 2 – Der Film“ (ab 29. Mai), basierend auf der berühmten Gaming-App, zu.

Seit Freitag sind außerdem auf dem eigens errichteten Sender „Sky Cinema Fast & Furious HD“ alle „Fast & Furious“-Filme sowie das Spin-off „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ zu sehen.

Ein neues Sky Original

Auch im Serienbereich stockt Sky sein Programm auf. Als besonderes Highlight hebt der Sender die erste Staffel der Sky-Original-Serie „Devils“ hervor, die am 28. Mai startet. In dem Finanz-Thriller geht es um den italienischen Banker Massimo Ruggero, der für die NYL Bank hunderte Millionen US Dollar einnimmt und in zwielichtige Geschäfte verwickelt wird.

Außerdem winkt ab 20. Mai „The Plot Against America“, die neue HBO-Miniserie von „The Wire“-Schöpfer David Simon. In der Romanverfilmung wird die Geschichte Amerikas umgeschrieben, als eine jüdische Familie den Aufstieg des faschistischen Präsidenten Charles Lindbergh erlebt.

Alle Neustarts im Überblick:

Filme

Sky Cinema Fast & Furious HD: ab 15. Mai

A Score To Settle: ab 16. Mai

Niemandsland – The Aftermath: ab 20. Mai

Good Boys – Nix für kleine Jungs: ab 22. Mai

The Kitchen: Queens of Crime: ab 23. Mai

Angry Birds 2 – Der Film: ab 29. Mai

Blinded by the Light: ab 30. Mai

Serien

Stumptown (Staffel 1): ab 19. Mai

The Plot Against America (Staffel 1): ab 20. Mai

Life in Pieces (Staffel 4): ab 21. Mai

The Good Doctor (Staffel 3.2): ab 26. Mai bei Sky one

Man vs. Bear: ab 26. Mai bei Discovery HD

Seal Team (Staffel 3): ab 28. Mai bei TNT HD

Devils (Staffel 1): ab 28. Mai

Vagant Queen (Staffel 1): ab 28. Mai

Alle Filme und Serien sind auf Abruf verfügbar über Sky Q, Sky Go und Sky Ticket