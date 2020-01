Neue Folgen „Die Geissens“ auf RTL Zwei

Neues Jahr – neue Folgen: Deutschlands wohl bekannteste Millionärsfamilie ist ab Februar wieder auf den Bildschirmen zu sehen.

In den neuen Folgen reisen Robert und Carmen mit ihren Töchtern Davina und Shania, passend zum Winter Opening, in ihr Ferienhaus nach Valberg. Zusammen mit Freunden soll dort die kalte Jahreszeit eingeläutet werden. Auch Shania und Davina haben Freunde eingeladen. Da fragt sich Robert natürlich, ob auch Jungs dabei sind.

Nach dem Winterstart in Valberg stehen mehr oder weniger erholsame Tage in Südfrankreich an, bevor sie der Sonne erneut hinterher reisen. Bereits seit 2011 begleitet RTL Zwei Carmen und ihren „Rooobert“ auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den verrückten Alltag der Millionärsfamilie. Produziert wird die Sendung von Geiss TV.

Die neuen Ausgaben sind als Doppelfogen ab dem 3. Februar um 20.15 Uhr bei RTL Zwei zu sehen. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen 30 Tage lang kostenlos bei TV Now verfügbar.