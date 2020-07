Neue Folgen von „Axel und Micha – Die Zwei vom Schrauberhof“ bald bei Nitro

Anzeige

Es geht wieder zurück auf den Schrauberhof. Im August kehren bei Nitro „Axel und Micha“ zurück auf die Fernsehbildschirme.

Zehn neue Folgen hat Nitro für seinen „Motorblock“ am Sonntagnachmittag angekündigt. Am 23. August startet die Neue Staffel der Doku-Reihe „Axel und Micha“. Zum Auftakt gibt es ab 13.30 Uhr eine Doppelfolge. Die restlichen Episoden folgen dann immer sonntags ab 14.20 Uhr bei Nitro.

Auch in der neuen Staffel sollen die zwei ostdeutschen Autoschrauber Axel Zörner und Michael Sroka ihren Motto „Oldie but Goldie“ treu bleiben. In dem Docutainment-Format machen die beiden Männer alte Fahrzeuge wieder fahrtauglich und polieren die Vehikel wieder auf.

In den neuen Folgen wollen Axel und Micha unter anderem ein altes NSU Motorrad wieder fit machen. Dafür brauchen sie die Hilfe eines Museums in Neckarsulm. Ein anderer Fall führt sie zum ersten Mal nach Mallorca, wo ein Gastronom zwei Ost-Oldtimer zu Catering-Fahrzeugen umbauen möchte.