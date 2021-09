Neue Impro-Serie mit Charly Hübner, Bjarne Mädel und anderen

Anzeige

Das NDR Fernsehen zeigt im Oktober die neue Impro-Serie „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“ von und mit Jan Georg Schütte.

Ein ganzes Ensemble bekannter Namen hat der Grimme-Preisträger, Regisseur, Co-Autor und Hauptdarsteller Jan Georg Schütte um sich geschart. Als Paartherapeut mit Geld-zurück-Garantie sind ihm in der neuen Impro-Serie „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“ alle Mittel recht, die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren. Neben ihm sind in weiteren Hauptrollen mit dabei: Lisa Hagmeister, Günther Maria Halmer, Katharina Heyer, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Aurel Manthei, Bjarne Meisel, Thomas Niehaus, Mercy Dorcas Otieno, Gustav Schmidt, Anna Schudt und Angela Winkler.

Die Serie wurde an neuen Drehtagen zwischen April und Mai 2021 gedreht. Als Vorlage diente ein Hörspiel von Radio Bremen, das am 10. und 11. Oktober erneut bei Bremen Zwei und ab 11. Oktober in der ARD Mediathek zu hören ist. „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“ wird ab dem 15. Oktober komplett in der ARD Mediathek zu finden sein. Im Fernsehen läuft die Serie ab dem 20. Oktober im NDR Fernsehen.

Die Ausstrahlungstermine von „Kranitz – Bei Trennung Geld zurück“ im Oktober