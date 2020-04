Neue Live-Show: RTL feiert „Ostern mit Dir“

RTL wollte dieses Jahr Ostern mit dem großen Live-Event „Die Passion“ feiern. Der Coronavirus hat diesem Plan aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ist Ersatz gefunden.

RTL gibt seinen Zuschauern am Ostersonntag die Möglichkeit, ihren Liebsten trotz Isolation nahe zu sein – mit der neuen RTL-Live-Show „Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen“. Ab 19.05 Uhr bringen die Moderatoren Angela Finger-Erben und Wolfram Kons 12. April Familien und Freunde virtuell zusammen.

Vorab können die Zuschauer Videobotschaften einsenden, die in der Show gezeigt werden. Außerdem sprechen die Moderatoren in der Sendung mit Prominenten über Familie und Ostern in der aktuellen Ausnahmesituation.

Eigentlich wollte RTL das Musikevent „Die Passion“ mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Alexander Klaws in der Hauptrolle des Erlösers präsentieren und am 8. April live als moderne Fassung der Leidensgeschichte von Jesus in die Wohnzimmer bringen. Dies musste aber wegen der Coronavirus-Krise abgesagt werden. Spielort sollte ein Platz neben dem Essener Dom in der Innenstadt sein. Nun scheint ein Ersatz gefunden, wenn auch der Sendeplatz ein anderer sein wird.