Neue Show mit Carolin Kebekus im Ersten

Der Comedy-Sendeplatz am Donnerstagabend im Ersten gehört ab Ende Mai Carolin Kebekus. In ihrer neuen Show zeigt sie ihre Sicht auf die Welt.

Kebekus gilt als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Comedians in Deutschland. „Die Carolin Kebekus Show“ tritt nun in die Fußstapfen ihrer früheren Sendung „PussyTerror TV“. Produziert wird die neue Show von der bildundtonfabrik, die unter anderem auch für das „Neo Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann verantwortlich war.

In ihrer neuen Personality-Show soll die Komikerin in gewohnt bissiger und persönlicher Manier ihren ganz eigenen Blick auf die Welt präsentieren. Dazu werden prominente Gäste in der Sendung auftreten.

WDR-Intendant Tom Buhrow kommentierte, man wolle dem Publikum ein Stück Unbeschwertheit nach Hause bringen und so für etwas Ablenkung im anstrengenden Corona-Alltag sorgen. Die neue Show von Kebekus würde laut ihm viel Gesprächsstoff bieten.

Am 21. Mai wird die erste Ausgabe der „Carolin Kebekus Show“ um 23.30 Uhr auf Sendung gehen. Alle weiteren Episoden sollen im Wochenrhythmus folgen.