Neue Shows: Ab heute widmet Sat.1 seinen Vorabend dem Rätselspaß

Mit zwei neuen Gameshows will Sat.1 die Gehirnzellen der Teilnehmer und Zuschauer herausfordern.

Der Vorabend bei Sat.1 steht ab heute, 12. Oktober, ganz im Zeichen des Rätselratens, denn bei dem Sender gehen zwei neue Quizshows an den Start: „Buchstaben Battle“ und „5 Gold Rings“ laufen ab sofort montags bis freitags um 18.00 Uhr bzw. 19 Uhr.

Im „Buchstaben Battle“ kämpfen zwei Teams in fünf Runden bei Moderatorin Ruth Moschner. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Lösungsworte und Extra-Sekunden für den finalen Countdown. Am Ende winken bis zu 10.000 Euro Siegprämie. Die Teams erhalten dabei Unterstützung von Promis wie Ross Anthony, Oli P. und Jenny Elvers.

„5 Gold Rings“ kombiniert Wissen mit Geschicklichkeit. Die Antwort liegt auf einer großen LED-Fläche am Boden – je schneller und präziser die Ringe platziert werden, desto mehr Punkte. Das gilt nicht nur für die Studiokandidaten, mit denen Moderator Steven Gätjen um bis zu 25.000 Euro spielt. Auch die TV-Zuschauer können per „5 Gold Rings“-App ihr Können beweisen. Am Ende der Show wird das App-Ranking im Fernsehen bekannt gegeben.