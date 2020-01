Heute Staffelstart von „Der Staatsanwalt“

Das ZDF startet diesen Freitag die 15. Staffel „Der Staatsanwalt“ in Spielfilmlänge. Und schon bald stößt ein neuer Kommissar zum Team.

Diesen Freitag meldet sich Rainer Hunold in seiner Titelrolle als Oberstaatsanwalt Bernd Reuther auf dem Bildschirm zurück: Den Auftakt in die neue Staffel bildet ein Fall zwischen Beziehungsdrama und Drogenmafia. Die 90-minütige Folge „Null Toleranz“ beginnt dramatisch:

In einem einsam abgestellten Auto wurde der Fahrer kaltblütig hingerichtet. Eine Eifersuchtstat? Das Opfer hatte einem anderen Mann kürzlich die Freundin ausgespannt. Als der Rivale plötzlich auch tot ist, stoßen Oberstaatsanwalt Reuther und die Kommissare auf eine Verbindung zur Drogenmafia.

Bald darauf heißt es dann Abschied nehmen von einem bekannten Kommissar. In der neuen Staffel tritt Kommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) seinen Dienst bei der Kripo in der hessischen Landeshauptstadt an. Er ersetzt ab 31. Januar Kommissar Schubert (Simon Eckert), der in der vorherigen Folge lebensgefährlich verletzt wird.

In den weiteren Episoden führen die Ermittlungen unter anderem ins Rotlichtmilieu, in die IT-Abteilung eines Krankenhauses, in die Tennisszene, zu Jägern und militanten Tierschützern sowie zu einer Wohnsiedlung, in der ein erbitterter Nachbarschaftsstreit herrscht. Insgesamt acht neue Fälle strahlt das ZDF immer freitags um 20.15 Uhr aus.

Die Auftaktfolge in Spielfilmlänge zeigt das ZDF diesen Freitag, den 10. Januar, um 20.15 Uhr.