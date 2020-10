Neue Staffel „Die Chefin“ startet

Anzeige

„Die Chefin“ Vera Lanz alias Katharina Böhm ist wieder zurück im Zweiten. Heute startet die Staffel.

Insgesamt zehn neue Fälle aus der erfolgreichen ZDF-Krimireihe „Die Chefin“ laufen an diesem Freitag um 20.15 Uhr an. In der Auftaktfolge „Nachtgestalten“ findet Familienvater Wolfgang Ackermann (Oliver Mommsen) seine Ehefrau Diana tot in der Küche.

Alles deutet auf einen Einbruch hin. Die Teenager-Kinder des Paares, Sophie (Valerie Stoll) und ihr Leukämie-kranker Bruder Marlon (Matti Schmidt-Schaller), hatten sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um feiern zu gehen. Möglicherweise hatte es der Dieb auf die Schmerzmittel des krebskranken Sohnes abgesehen. Vera Lanz‘ Kollege Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) aktiviert seine Verbindungen ins Münchner Milieu, um Verdächtige zu ermitteln.

Die in München angesiedelte Reihe „Die Chefin“, in der Vera Lanz ihre Mordkommission mal mütterlich, mal autoritär leitet, läuft seit 2012 im ZDF und erreicht regelmäßig zwischen vier und fünf Millionen Zuschauer.