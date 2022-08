Ab heute neuer Moderator bei „Take Me Out XXL“

Anzeige

„Take Me Out XXL“ mit Pool und Palmen im Studio: Drei neue Sommer-Specials der Dating-Show stehen ab heute in den Startlöchern. Chris Tall springt als Moderator von den an Corona erkrankten Jan Köppen ein.

Ab heute startet bei RTL im sommerlich dekorierten Studio ab 20.15 Uhr die Dating-Show „Take Me Out XXL“: Welcher Mann bekommt am Ende sein Date und darf mit der potentiellen Traumfrau in der Limousine fort fahren? Und welcher Singleboy wird direkt in der ersten Runde von den 30 Single-Ladies weggebuzzert?

Die neuen XXL-Folgen wurden bereits im Juli und in der ersten August-Hälfte produziert. Darunter sind auch je zwei Specials „Boys Boys Boys“ und (erstmals!) „Girls Girls Girls“ sowie ein XXL-Winterspecial inklusive Glühweinbude anstelle des Sommer-Pools.

Drei neuen Folgen mit Moderator Chris Tall zeigt RTL noch im August

Der frühere Show-Host Jan Köppen konnte aufgrund einer Corona-Erkrankung die „Take Me Out XXL“-Sommer-Specials nicht moderieren. Für ihn ist vorübergehend Stand-up-Comedian Chris Tall eingesprungen. Gebuzzert wird in der XXL-Variante wie in der Late Night-Version, bis sich am Ende hoffentlich ein Paar findet. Das erste Date wird dann direkt in die „Take Me Out“-Limousine verfrachtet. Zusätzlich gibt es wieder einige Überraschungsrunden.

Unter den Aufzugkandidaten der XXL-Folgen sind unter anderem ein Fitnesscoach, ein Azubi zum Personaldisponent, ein Kaufmann für Büromanagement, ein Tänzer und Choreograph, ein Student der Wirtschaftspsychologie und ein Content Creator, bunt gemischt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die erste der drei neuen Folgen von „Take Me Out XXL“ sendet RTL heute um 20.15 Uhr. Die zweite Folge wird am Mittwoch, den 24. August, und die Woche darauf am 31. August ausgestrahlt, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Quelle: RTL

Bildquelle: Take Me Out XXL Sommerspecial: RTL