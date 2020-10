Neues Sky-Format kommt – Barbara Schöneberger mit an Bord

Anzeige

Der Pay-TV- und Entertainmentanbieter Sky startet eine Doku-Reihe über das Leben von erfolgreichen prominenten Frauen – sie heißt „Her Story“.

Mit dabei sind ab dem 24. November Schauspielerin und Musikerin Anna Loos, Entertainerin Barbara Schöneberger, die EU-Abgeordnete und Köchin Sarah Wiener sowie Influencerin Stefanie Giesinger, wie der Sender am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Weitere Episoden seien für 2021 geplant.

Es ist demnach das erste Mal, dass Sky in einer exklusiven Dokumentation vier Prominente bis zu einem Jahr lang begleitet hat und porträtiert. Die Dokus dauern jeweils eine Stunde, zu sehen sind sie immer dienstags um 21.50 Uhr exklusiv auf Sky One, Sky Go, Sky Ticket und auf Abruf via Sky Q.

Ausstrahlungstermine „Her Story“:



• 24. November – Barbara Schöneberger, Teil 1

• 01. Dezember – Barbara Schöneberger, Teil 2

• 08. Dezember – Sarah Wiener

• 15. Dezember – Stefanie Giesinger

• 22. Dezember – Anna Loos

• 29. Dezember – Best-Of