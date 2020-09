Neues „Wer wird Millionär?“-Special am Montag

Anzeige

Die nächste Folge „Wer wird Millionär?“ ist ein großes „Danke-Special“. Dabei sitzen drei Kandidaten ahnungslos im Publikum.

Sie haben Gutes getan und ein Freund, Bekannter oder Verwandter möchte ihnen Danke sagen. Dafür wurden sie unter einem Vorwand ins Studio gelockt. Als Überraschung und zum Dank erhalten sie die einmalige Chance auf die Million und dazu noch einen zusätzlichen Danke-Joker! Mit diesem dürfen sie sich einmalig bei einer Frage mit ihrer Begleitperson beraten.

In der Spezial-Ausgabe am Montag bedankt sich zum Beispiel eine Enkelin bei ihrer Oma, die sie in ihrer Jugend vorm Absturz bewahrte, oder ein junger Mann bei seinem Kampfsporttrainer, der ihn vor der Straße holte. Nacheinander werden drei Kandidaten im Studio überrascht und dürfen auf dem Kandidatenstuhl Platz nehmen.

Den Kandidaten stehen also vier bzw. fünf Joker zur Verfügung. Trotzdem bleibt die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante. Am Montag, den 21. September, um 20.15 Uhr läuft das nächste „WWM“-Special.