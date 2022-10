NHL-Saisonstart live auf Sky: Heute Test Eisbären Berlin – San Jose Sharks

Anzeige

Saisonstart am 7. Oktober beim NHL Global Series in Prag: Nashville Predators gegen San Jose Sharks, live und exklusiv auf Sky.

Anzeige

Diese Woche startet die National Hockey League (NHL) in die neue Saison. Sky ist die Heimat der NHL im deutschen Fernsehen und wird auch in dieser Saison wieder rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. In der Regel zeigt Sky ein Spiel pro Tag live. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt.

In der Regel zeigt Sky ein Spiel pro Tag live. Am Wochenende überträgt Sky dabei auch einige Spiele zur besten Sendezeit für das deutsche Publikum. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Der Stadionsprecher der Nürnberg Ice Tigers Christian Rupp erweitert im Übrigen das Kommentatoren-Team ab dieser Saison.

Die von Sky ausgewählten Spiele werden mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein. Free-TV-Partner ist hierzulande ProSieben Maxx.

Los geht es mit Puck Action zunächst mit dem Pre-Season-Game zwischen den Eisbären Berlin und den San Jose Sharks, das am 4. Oktober in der Mercedes Benz Arena in Berlin ausgetragen wird. Sky überträgt live ab 19.30 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix.

NHL Saisonstart am 7. Oktober in Prag

Am Wochenende treffen dann die Nashville Predators und die San Jose Sharks zum Saisonstart im Rahmen der NHL Global Series in Prag aufeinander. Beide Partien überträgt Sky am 7. und 8. Oktober jeweils ab 19.45 Uhr live. Olivier Zwartyes kommentiert gemeinsam mit den Experten Christian Künast (am 7.) und Patrick Köppchen (am 8.).

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober beginnt die reguläre Saison auch in Nordamerika. In der Eröffnungsnacht überträgt Sky die Partie zwischen den New York Rangers und dem Finalisten der letzten Saison Tampa Bay Lightning, live ab 1.30 Uhr.

Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl am 12. Oktober gegen die Vancouver Canucks

Einen Tag später stehen zwei Live-Partien bei Sky auf dem Programm. Die Edmonton Oilers rund um den deutschen Star Leon Draisaitl spielen gegen die Vancouver Canucks (live auf Sky ab 4 Uhr) und der Titelverteidiger Colorado Avalanche gegen die Chicaco Blackhawks (live ab 3.30 Uhr).

Quelle: Sky Deutschland

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Dabei erhält DIGITAL FERNSEHEN mit einem Kauf über diesen Link eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-nhl-22-23-saisonstart-sky: Sky