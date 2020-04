Nitro bringt neue Actionserie für den Mittwochabend

Im nächsten Monat feiert Nitro die Free-TV-Premiere von „S.W.A.T.“. Die Actionserie basiert auf einem echten Fernsehklassiker.

Der S.W.A.T.-Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson ist in ärmlichen Verhältnissen in Los Angeles aufgewachsen. Jetzt kämpft er als Mitglied einer Eliteeinheit gegen das Verbrechen in seiner Heimatstadt. Als neuer Kommandant steht er vor einer großen Herausforderung, denn die Proteste der afroamerikanischen Community gegen Polizeigewalt werden immer lauter. Hondo wird zum Vermittler zwischen den Fronten.

Mit Emmy-Preisträger Shemar Moore („Criminal Minds“) in der Hauptrolle ist „S.W.A.T.“ prominent besetzt. Bei der Serie handelt es sich um ein Remake des berühmten Formats „Die knallharten Fünf“ aus den 1970er Jahren.

Nitro zeigt die erste Staffel der amerikanischen Action-Crime-Serie ab dem 20. Mai immer mittwochs um 20.15 Uhr mit jeweils vier Folgen am Stück.

Bereits eine Woche vor Start der Serie können sich Fans auf den neuen Mittwochabend einstimmen. Denn am 13. Mai zeigt Nitro zur Primetime den Actionfilm „S.W.A.T. – Die Spezialeinheit“ (2003) mit Samuel L. Jackson und Colin Farrell. Der Streifen basiert ebenfalls auf dem Serienklassiker aus den 70ern. Im Anschluss folgt auch noch „S.W.A.T.: Unter Verdacht“ aus dem Jahr 2017.