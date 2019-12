„No Body is perfect“ Nackt-Experiment auf Sat.1

Den eigenen Körper lieben lernen: Mit der Unterstützung von vier erfahrenen Coaches wagen die Teilnehmer von „No Body is perfect“ ab Januar ein Nackt-Experiment auf Sat.1.

Nicht genug in Form, zu viele Falten, Narben, einfach zu hässlich. Kann man trotz vermeintlicher Makel lernen, den eigenen Körper so zu akzeptieren und zu lieben wie er ist? Jeder fünfte Deutsche ist unzufrieden mit seinem Aussehen, jede dritte Frau zieht sogar eine Schönheits-OP in Erwägung, das ergab eine repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag von Sat.1 mit 2.000 Männern und Frauen ab 16 Jahren.

Das Bestreben des neuen Sat.1-Formats „No Body is perfect“ ist es, hier Hilfestellung zu leisten. In jeder Folge wagen jeweils drei Teilnehmer das „Nackt-Experiment“ und wollen lernen, sich in der eigenen Haut wohl zu fühlen.

Vier Coaches stehen ihnen dabei zur Seite: die Sex- und Beziehungs-Expertin Paula Lambert, Curvy-Model und Body-Positivity-Aktivistin Silvana Denker, Tanzpädagogin und Coach Sandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider. Alle vier sind dabei ständig nackt, sie tragen nur farbenfrohe Bodypaintings auf der Haut. Das Nacktsein hat jedoch seinen Zweck: laut einer Studie von Dr. Keon West/Goldsmiths von der University of London von 2017 steigere sich die Lebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen, wenn er sich durchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbst mehr Zeit mit dem eigenen nackten Körper verbringt.

Die Teilnehmer wissen anfangs nur, dass es um die Verbesserung ihres Selbstbewusstseins geht. Anhand eines Tests zu Beginn jeder Folge soll der Body-Image-Wert auf einer Skala von eins bis zehn ermittelt werden. Am Ende jeder Folge wird der Test wiederholt.

In nur vier Tagen sollen die Teilnehmer durch verschiedene Herausforderungen auf der griechischen Insel Mykonos lernen, den Glauben in die eigene Attraktivität wiederfinden, damit sie am Ende der Woche am „Naked Beach“ stolz und furchtlos alle Hüllen fallen lassen können.

„No Body is perfect“ läuft ab Montag, 13. Januar 2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.