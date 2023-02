Mit „Tatort“-Kommissar Axel Milberg: Neue Doku über Nord- und Ostsee bei Arte und ARD

Anzeige

„Die Wasser- und Küstenwelt der Meere vor unserer Haustür ganz neu erleben und genießen“ – das ist der formulierte Anspruch einer neuen vierteiligen Doku mit dem Titel „Unsere Meere: Die Nordsee. Die Ostsee.“ von Thomas Behrend.

Gezeigt wird sie bei Arte (16. und 23. Februar, jeweils ab 20.15 Uhr) und im Ersten der ARD (ab 6. März, montags um 20.15 Uhr). Online steht die komplette Ost- und Nordsee-Doku, der der Schauspieler und Kieler „Tatort“-Kommissar Axel Milberg seine Stimme leiht, ab 16. Februar in der Arte- und der ARD-Mediathek zur Verfügung. Drei Jahre habe der für Unterwasseraufnahmen bekannte Dokumentarfilmer Behrend mit seinem Team in Nord- und Ostsee gedreht.

Beim Tatort aus Kiel gehört Axel Milberg (r.) als Ermittler Borowski zum Inventar. © NDR/Christine Schroeder

Neue Ost- und Nordsee-Doku zeigt „nie zuvor gefilmte Verhaltensweisen von Unterwassertieren“

„Zum Teil nie zuvor gefilmte Verhaltensweisen von Unterwassertieren werden genauso gezeigt, wie die spannenden Abenteuer und Dramen, die sich tagtäglich in der Welt der Meere abspielen“, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Dabei klammert die Serie die vielfältigen Bedrohungen von Nord- und Ostsee nicht aus.“

Bildquelle: tatort-kiel-borowski: © NDR/Christine Schroeder

df-nordsee-watt: ARTE G.E.I.E.