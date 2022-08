Olivia Jones wird bei Joyn zur royalen Liebeskönigin

Anzeige

Olivia Jones moderiert die neue Joyn-Datingshow „Love is King“, die ganz im royalen Gewand daherkommen soll.

In der neuen Datingshow „Love is King“, die am 8. September 2022 auf Joyn exklusiv ihre Premiere feiert, wird geflirtet, gedatet und geküsst – aber nur mit royaler Erlaubnis! Und die erteilt allein die Queen of Love, Olivia Jones, wie ProSieben ankündigte, wo die Show später ebenfalls zu sehen sein wird.

Queen Olivia: „Für ‚Love is King‘ ziehe ich aus meinem kleinen Kiez-Reich in ein richtiges Schloss und schaffe dort eine Welt zum Verlieben. Für ganz normale Männer und Frauen, die ich mit meinem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandle. Optisch gibt’s ein totales Makeover und dazu Benimm-Coachings, Poesie-Workshops und Tanz-Trainings.“

Verlieben wie im Märchen, ohne Smartphone, ganz analog. Dafür mit pompösen Outfits, glamourösem Lifestyle und im traumhaften Ambiente eines bayrischen Schlosses. Für die Generation der Digital Natives mehr als eine Herausforderung. Und für die Zuschauer ein besonderes Vergnügen, wie Olivia Jones weiß.

Olivia Jones: „Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen. Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei ‚Love is King‘: anständig angezogen um den Schlossteich bummeln. Als Queen sehe ich meine Aufgabe in einer Mischung aus Amor und Anstandsdame. Und für die teilnehmenden Singles ist #LoveIsKing eine große Aufgabe. Es macht so viel Spaß, zu sehen, wie sich einige nur langsam mit den Benimmregeln anfreunden und begreifen können, wie ernst es uns damit ist.“

Die neue Datingshow „Love is King“ startet am 8. September 2022 exklusiv auf Joyn. Weitere Folgen gibt es immer donnerstags bei Joyn PLUS+. Später ist „Love is King“ auf ProSieben zu sehen.

Text: ProSieben/ Redaktion: JN

Bildquelle: olivia-jones: Joyn/ ProSieben/ Benjamin Kis