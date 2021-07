Olympische Spiele: Fußball der Frauen bereits heute live im Free-TV

Anzeige

Bereits vor der Eröffnung der Olympischen Spiele Tokio 2020 am Freitag, startet das Fußball-Turnier der Frauen. Eurosport 1 überträgt die Spiele live.

Obwohl die Eröffnung der Olympischen Spiele Tokio 2020 erst am Freitag, 23. Juli, stattfindet, laufen im Vorfeld schon mehrere Events im TV. So zum Beispiel auch das Fußball-Turnier der Frauen, das bereits heute, Mittwoch, 21. Juli, im Free-TV läuft. Und zwar bei Eurosport 1.

Direkt ab 9 Uhr ist Eurosport 1 im Free-TV mit der ersten Olympia-Konferenz „Medal Zone“ auf Sendung. Die Auftakt-Gruppenspiele des Fußball-Turniers der Frauen bei den Olympischen Spielen, werden dann in der Konferenz gezeigt. Und bereits in der Nacht ab 2 Uhr startet dann das Softball-Turnier der Frauen – live im Stream bei Eurosport mit Joyn Plus.

Konferenz „Medal Zone“

Die Gastgeber der ersten „Medal Zone“ bei Eurosport sind die beiden Moderations-Duos Anna Kraft und Oliver Sequenz sowie Birgit Nössing und Wolfgang Nadvornik.

Und als Eurosport-Fußball-Experten im Studio sind Laura Freigang und Mirko Slomka. Neben dem Turnierauftakt der Frauen gibt es außerdem News und Informationen rund ums DFB-Team vor dem Auftaktmatch gegen Brasilien. Das zeigt Eurosport 1 am Donnerstag, 22. Juli, ab 13.30 Uhr live.

Fabian Hambüchen zu Gast

Darüber hinaus soll in der „Medal Zone“ vom ersten Event der Spiele, dem Softball-Auftakt in Fukushima berichtet werden. Direkt zu Beginn der Sendung ist dann Fabian Hambüchen zu Gast. Der Turn-Olympiasieger blickt auf die bevorstehenden Spiele voraus und gibt einen Einblick in seine Rolle als Eurosport-Experte.

Sendeplan bei Eurosport und Eurosport 1

Folgende Spiele sind einzeln und in voller Länge im kostenlosen Live-Stream bei Eurosport auf Joyn mit deutschem Kommentator zu sehen und somit Teil der Olympia-Konferenz „Medal Zone“ im TV bei Eurosport 1:

9.30 Uhr: Fußball Frauen Großbritannien – Chile (Vorrunde Gruppe E) – Kommentator Tobias Fischbeck

10 Uhr: Fußball Frauen China – Brasilien (Vorrunde, Gruppe F) – Kommentator Markus Theil

10.30 Uhr: Fußball Frauen Schweden – USA (Vorrunde, Gruppe G) – Kommentator Matthias Stach

12.30 Uhr: Fußball Frauen Japan – Kanada (Vorrunde, Gruppe E) – Kommentator Robert Hunke

13 Uhr: Fußball Frauen Sambia – Niederlande (Vorrunde, Gruppe F) – Kommentator Lenny Leonhardt

13.30 Uhr: Fußball Frauen Australien – Neuseeland (Vorrunde, Gruppe G) – Kommentator Uwe Morawe

Alle Live-Events bei Tokio 2020 sind außerdem im Live-Stream bei Eurosport mit Joyn Plus zu sehen.