„Pforten zur Schattenwelt“: Neue Geisterjäger-Show bei TLC

In „Pforten zur Schattenwelt“ bei TLC geht es bald gruselig zur Sache. Die neue Show will ab Januar das Publikum an unheimliche Orte führen.

Gepflegte Gruselgeschichten sind aus der Popkultur einfach nicht wegzudenken. Horrorfilme und -serien wie jüngst „Hausen“ oder das Netflix-Drama „His House“ widmen sich immer wieder Geistererscheinungen und heimgesuchten Orten. Besonders schaurig wird es natürlich, wenn die Stoffe auch noch auf vermeintlich wahren Begebenheiten basieren. Für alle Fans solcher realen Geistergeschichten zeigt TLC ab Januar nun die neue Show „Pforten zur Schattenwelt“.

Jack Osbourne, TV-Persönlichkeit und paranormaler Experte, soll darin gemeinsam mit der Geisterjägerin Katrina Weidman, bekannt aus „Paranormal Lockdown“, Schauplätze erforschen, die sie für Tore zur Geisterwelt halten.

Im Zentrum steht dabei immer wieder die Frage nach einem Leben nach dem Tod. Ungewöhnliche Vorfälle sollen in der Sendung auf paranormale Aktivitäten untersucht werden. Wie Discovery ankündigt, führt die neue TLC-Show dabei unter anderem in die berüchtigte LaLaurie Villa in New Orleans. Madame Delphine LaLaurie folterte und tötete Anfang des 19. Jahrhunderts in ihrem Haus zahlreiche Sklaven. Fans von „American Horror Story“ werden die Sadistin bereits aus der dritten Staffel der Kultshow „American Horror Story“ kennen, in der sie von Oscar-Preisträgerin Kathy Bates gespielt wurde. Heute befindet sich das Haus übrigens in Besitz von Schauspieler Nicolas Cage.

Neben dem LaLaurie-Anwesen erforscht „Pforten zur Schattenwelt“ außerdem Bobby Mackeys Musikwelt in Kentucky, das Eastern State Zuchthaus in Pennsylvania, die Skinwalker Ranch in Utah oder das Trans-Allegheny Lunatic Asylum in West Virginia.

Bis die Show auf Sendung geht, müssen sich Horrorfans allerdings noch über einen Monat gedulden. Die deutsche Erstausstrahlung von „Pforten zur Schattenwelt“ erfolgt ab dem 8. Januar 2021 immer freitags um 20.15 Uhr auf TLC.